Agrigento | droga nascosta in mezzo ai vigneti | arrestati zio e nipote

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – Blitz nelle campagne di Palma di Montechiaro (), dove i Carabinieri hanno sequestrato venti chili di Marijuanatra i filari d’uva. In manette due persone, zio e. Nel corso di un servizio di prevenzione svolto nelle aree rurali, i Carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, mentre stavano perlustrando le campagne della zona, hanno notato uno strano via vai da un appezzamento di terreno. Insospettiti dalla situazione, hanno subito chiesto rinforzi, cinturando l’area in questione. E così, dopo una manciata di minuti, una decina di militari dell’Arma hanno fatto irruzione nel fondo agricolo, dove sono stati subito rintracciati due del posto, zio e, già noti alle forze dell’ordine. Poco dopo aver iniziato la perquisizione, i sospetti si sono rivelati fondati: in un casolare, sono saltati ...