Agosto | a Napoli case nel mirino | presi due ladri di appartamenti

Liverpool-Napoli - sabato 4 Agosto live su TIMVISION : live rpool-Napoli , partita amichevole estiva, sarà disponibile su TIMVISION . Gli appassionati potranno seguire l’incontro anche dallo smartphone grazie all’offerta esclusiva di TIM che propone i match della squadra partenopea commentate da Carlo Alvino, la nota voce amata dai tifosi del Napoli. Prosegue così l’iniziativa che consente di vedere in modalità pay per view anche i prossimi appuntamenti Napoli-Borussia Dortmund, martedì 7 agosto , ...

Biglietti Lazio-Napoli (sabato 18 Agosto ) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : prima giornata per il campionato di Serie A di calcio 2018-2019: sabato 18 agosto alle ore 20.45 va in scena il secondo anticipo di questo grande inizio, in campo allo Stadio Olimpico di Roma Lazio e Napoli. Subito dunque un big match, molto probabilmente la partita più attesa: a sfidarsi infatti sono la seconda e la quinta dell’ultima edizione. Da seguire assolutamente l’esordio sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti. Grande ...

Sabato 18 Agosto 20.45 Lazio - Napoli sarà il primo match in esclusiva su DAZN : DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, debutta in Serie A con il primo big match della stagione: Lazio-Napoli, che sarà trasmesso Sabato 18 Agosto alle ore 20.30. E’ quanto è stato annunciato oggi a seguito di una riunione svoltasi presso la sede della Lega Calcio, che ha definito il calendario delle prime tre giornate di Serie A, e i top match scelti dagli operatori per la trasmissione in ...