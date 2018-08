Aggressioni in ospedale | arriva l' aggravante

Cdm : via libera al ddl antiviolenza - pene più pesanti per Aggressioni in ospedale : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl che prevede nuove misure contro gli episodi di violenza ai danni di medici e sanitari. Il provvedimento prevede l'inasprimento delle pene per gli atti di violenza e le minacce nei confronti degli operatori sanitari nell’esercizio della loro attività e la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza di tutto il ...

