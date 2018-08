Agenzia entrate | nuovo capo è generale della Gdf Maggiore Demanio e Dogane | vertici

Antonino Maggiore - un generale alla guida dell'Agenzia delle Entrate : Rivoluzione al vertice dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni . Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato ...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore. “Azzerati i vertici di Dogane e Demanio” : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

Cdm : cambio ai vertici Agenzia Entrate : 21.50 Il Consiglio dei ministri ha provveduto alla nomina dei nuovi direttori generali delle Agenzie di Entrate, Demanio e Dogane. Antonino Maggiore guiderà le Entrate, il prefetto Riccardo Caprino al Demanio e Benedetto Mineo alle Dogane. Il CdM ha approvato anche il ddl del ministro della Salute, Grillo, che introduce un'aggravante per l'aggressione al personale sanitario durante l'esercizio delle funzioni.Istituito anche un osservatorio ...

L'Agenzia delle Entrate cambia assetto. Dirigenti dimezzati : Teleborsa, - cambiamenti in vista per L'Agenzia delle Entrate. Il comitato di gestione ha infatti definito il nuovo assetto organizzativo a seguito dell'introduzione delle nuove posizioni ...

L’Agenzia delle entrate si riorganizza : ma niente Concorsi regolari : In questa intervista viene evidenziato l’anomalo sistema posto in essere dalL’Agenzia delle entrate, che da circa 20 anni va avanti significando che neppure dopo le ultime sentenze della giustizia amministrativa e della Corte costituzionale si è ripristinata la legalità. Consulta lo speciale Concorsi pubblici La riorganizzazione in atto rappresenta la continuazione dei medesimi sistemi e metodologie, perché non sono previste regolari prove ...

Arriva l’assistenza fiscale gratuita : due numeri verdi dell’Agenzia delle Entrate a disposizione dei contribuenti : L'Agenzia delle Entrate ha attivato, a partire dal primo agosto, due numeri verdi a cui i contribuenti possono rivolgersi per chiedere informazioni fiscali di vario genere. I due numeri - 800909696 e 800894141 - saranno gratuiti e sostituiranno i numeri precedenti con addebito a carico degli utenti che rimarranno comunque attivi fino al 31 dicembre.Continua a leggere

Agenzia delle Entrate - successo per la precompilata 'fai da te' : +18 - 5% di dichiarazioni : Grande successo per il nuovo 730, la dichiarazione dei redditi precompilata da inviare in modalità "fai da te" al sito dell'Agenzia delle Entrate. I traguardi I numeri parlano da soli: quest'anno ben 2.887.628 milioni di cittadini hanno deciso di fare tutto in autonomia. Consultazione, correzioni, integrazioni e invio del modello 730 tramite un semplice click, semplificando e rendendo più snello e veloce questo importante appuntamento con il ...