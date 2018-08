Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore. Mineo e Caprino a Dogane e Demanio : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore è il nuovo direttore dell’Agenzia delle entrate. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri. “E’ un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un post su Facebook. “Sono certo lavorerà nell’interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei ...

Agenzia delle entrate - nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore : Il generale di divisione della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore, a quanto apprende l’ANSA, è il nuovo Mr. Fisco. Maggiore è stato indicato dal governo, nel corso del Consiglio dei ministri a capo dell’Agenzia dell’entrate. L'articolo Agenzia delle entrate, nuovo direttore è il generale della Gdf Antonino Maggiore proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'Agenzia delle Entrate cambia assetto. Dirigenti dimezzati : Teleborsa, - cambiamenti in vista per L'Agenzia delle Entrate. Il comitato di gestione ha infatti definito il nuovo assetto organizzativo a seguito dell'introduzione delle nuove posizioni ...

L’Agenzia delle entrate si riorganizza : ma niente Concorsi regolari : In questa intervista viene evidenziato l’anomalo sistema posto in essere dalL’Agenzia delle entrate, che da circa 20 anni va avanti significando che neppure dopo le ultime sentenze della giustizia amministrativa e della Corte costituzionale si è ripristinata la legalità. Consulta lo speciale Concorsi pubblici La riorganizzazione in atto rappresenta la continuazione dei medesimi sistemi e metodologie, perché non sono previste regolari prove ...

Arriva l’assistenza fiscale gratuita : due numeri verdi dell’Agenzia delle Entrate a disposizione dei contribuenti : L'Agenzia delle Entrate ha attivato, a partire dal primo agosto, due numeri verdi a cui i contribuenti possono rivolgersi per chiedere informazioni fiscali di vario genere. I due numeri - 800909696 e 800894141 - saranno gratuiti e sostituiranno i numeri precedenti con addebito a carico degli utenti che rimarranno comunque attivi fino al 31 dicembre.Continua a leggere

Agenzia delle Entrate - successo per la precompilata 'fai da te' : +18 - 5% di dichiarazioni : Grande successo per il nuovo 730, la dichiarazione dei redditi precompilata da inviare in modalità "fai da te" al sito dell'Agenzia delle Entrate. I traguardi I numeri parlano da soli: quest'anno ben 2.887.628 milioni di cittadini hanno deciso di fare tutto in autonomia. Consultazione, correzioni, integrazioni e invio del modello 730 tramite un semplice click, semplificando e rendendo più snello e veloce questo importante appuntamento con il ...

Ecobonus e Sismabonus - i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate : Il credito d'imposta per gli interventi di efficienza energetica e per il Sismabonus può essere ceduto nell'ambito di un Consorzio o una Rete di imprese. Una circolare dell'Agenzia delle entrate ...

Agenzia delle Entrate - attenzione alle e-mail che promettono un rimborso : L’Agenzia delle Entrate fa sapere che le e-mail inviate dall’indirizzo assistenzaweb@AgenziaEntrate. it, sebbene sembrino in tutto e per tutto originali, sono in realtà un tentativo di phishing che nasconde una truffa. Il messaggio contiene il logo dell’Agenzia e invita a scaricare un allegato per ottenere un rimborso fiscale, ma in realtà si tratta di un virus. Rimborsi fiscali inesistenti L’Agenzia delle Entrate non ha inviato nessuna e-mail ...

