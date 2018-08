“Addio piccolo angelo” 7 anni appena | la trovano così Orrore allo stato puro

caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Da mesi la madre chiedeva al giudice di avere la piena custodia dei figli, ma non l’ha ottenuta e purtroppo la storia si è conclusa in tragedia. La piccola è stata uccisa da suo padre, Jeffrey nella casa in Pennsylvania dove viveva l’uomo, definito violento e psicopatico. Kayden Mancuso, aveva. A scoprire il corpo della bambina èil patrigno che era andato a casa del padre per riprendere la bimba che non era stata portata a casa all’orario concordato. L’uomo ha trovato il cadavere della piccola in salotto con al collo una busta di plastica. Il padre ha prima soffocato la figlia e poi si è tolto la vita, da tempo gli era stata diagnosticata una forte depressione che lo portava ad avere anche atteggiamenti violenti, motivo per cui l’ex moglie non si fidava a lasciarlo solo con i figli.Come riporta il Daily Mail, l’uomo era...