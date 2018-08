Addio Jimmy | caratterista Fenomeno

JIMMY IL FENOMENO È MORTO/ Addio a Luigi Origene Soffrano : rifiutò un film con Fellini per Pierino : JIMMY il FENOMENO è MORTO : Addio a Luigi Origene Soffrano , uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:50:00 GMT)

Addio al comico Jimmy il Fenomeno : 18.45 E' morto, a 86 anni, l'attore caratterista Jimmy il Fenomeno, all'anagrafe Luigi Origene Soffrano. Era pugliese. Noto per lo sguardo volutamente strabico e ruoli "demenziali". In 50 anni ha recitato in 150 film: con Totò e Aldo Fabrizi, fino alla commedia all'italiana Anni 70. Negli Anni 80 sbarca in Tv: è la spalla di Ezio Greggio in 'Drive in'. Carriera interrotta per problemi di salute negli Anni 90: è in sedia a rotelle. Nel 2010 ...