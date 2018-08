Addio a Gustavo Giagnoni | idolo del Torino che sfiorò lo scudetto

Gustavo Giagnoni è morto/ Addio all'allenatore col colbacco - ex di Milan e Torino : Gustavo Giagnoni è morto , Addio all'allenatore col colbacco , ex di Milan e Torino . Aveva 85 anni: da tempo malato, è deceduto nella sua casa di Mantova(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Addio a Gustavo Giagnoni che alla tunica preferì il calcio e il colbacco : Non era vanitoso o modaiolo, eppure se lo ricordano tutti come “l’allenatore col colbacco”. Non era violento, eppure se lo ricordano per un pugno a Franco Causio. Gustavo Giagnoni nel mondo calcistico è stato sempre un controsenso, uno che si concentrava sull’essenziale, sul campo, sugli aspetti pra