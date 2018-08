Abruzzo | colpo di coda Pd prima del voto | tenta di cambiare la legge elettorale Ma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa dito dal Pd indopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dallacarica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica dellaregionale. La proposta è arrivata mercoledì 7 agosto al consiglio abruzzese, l’ultimodella pausa estiva e l’ultimo presieduto proprio da D’Alfonso. In serata, dopo una giornata di ostruzionismo e centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni, la maggioranza è stata costretta a ritirare la proposta. “ La vittoria è del M5s. La democrazia è stata tutelata in”, esultano i consiglieri regionali Cinquestelle. “Siamo soddisfatti di questo ...