A volte lavoriamo anche 12 ore per 3 | 50 euro a cassone Il giorno dell' incidente

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Si chiama Alagie Saho, ha 33 anni, è originario del Gambia ma da 4 anni è in Italia, dove lavorafino a 12 ore alcome bracciante: è lui il sopravvissuto alla strage di Foggia la cui testimonianza è stata riportata dal Corrierea Sera.Il 33enne è confuso, non ricorda i dettagli del terribilestradale che ha coinvolto lui e il gruppo di colleghi braccianti con cui si ritrovava a viaggiare.Non mi ricordo nulla'altro. In quel furgone eravamo in quattordici, tutti amici.Era stanco Alagie, come erano stanchi le altre tredici persone che erano con lui, reduci da una giornata lavorativa estenuante.Arrivavamo da una giornata di lavoro di 7-8 ore di lavoro, ma asi lavorafino a 12 ore. Avevo riempito 17 cassoni di pomodori, mi danno 3,50.Con un filo di voce, Alagie ha...