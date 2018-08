A Roma la tecnica iper realistica per tatuare le sopracciglia

Tournée Roma - riunione tecnica e lavoro tattico : individuale per Luca Pellegrini FOTO : CRONACA ALLENAMENTO MATTUTINO La prima seduta della giornata comincia con qualche minuto di ritardo rispetto alle 16.00 , ora italiana, alla RedBull Accademy. Allenamento a porte chiuse per la stampa,...

Sampdoria - Sabatini ufficiale : responsabile area tecnica/ Ultime notizie : ex Roma e Inter sostituisce Pradè : Walter Sabatini è stato annunciato dalla Sampdoria come responsabile dell'area tecnica: affiancherà Carlo Osti. Il dirigente torna in sella dopo le dimissioni di marzo dal gruppo Suning(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:54:00 GMT)