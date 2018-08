A quattro anni dall' embargo | in Russia aumenta la produzione di formaggio | FOTO VIDEO

Ecco quanto guadagna oggi chi ha investito in Alibaba quattro anni fa : 'Alibaba rappresenta un investimento convincente per il consumatore cinese, poiché l'economia cinese è sempre più focalizzata sulla crescita dei consumi'. Così ha dichiarato Gil Luria, direttore ...

Settimo Vittone. In pensione senza liquidazione 'Si aspetta anche quattro anni' : La storia di Giuseppe Pusceddu, 65 anni, ex dipendente di Città metropolitana A casa con la legge Madia, per il Tfr deve aspettare i requisiti della norma Fornero

Corsica - onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui una bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere

Foligno - viaggio tra le pavimentazioni del centro storico a quattro anni dai lavori GALLERY : La loro realizzazione è costata ben 57 milioni di euro e per il completamento di tutte le infrastrutture sono serviti ben quattro anni. Stiamo parlando delle pavimentazioni del centro storico di ...

Mara Venier torna a Domenica In : “Mi prendo la mia rivincita. quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui” : “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, pronta a condurre Domenica In. Che goduria…”. È una Mara Venier senza freni a parlare dalle colonne de Il Messaggero. Dopo la lunga assenza, Mara è pronta a riprendere il timone della Domenica pomeriggio di Rai 1 per la decima volta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Voglio chiudere il cerchio. Ogni direttore è giusto che faccia le ...

quattro anni dopo l'annuncio - Crackdown 3 è in difficoltà - articolo : Quando Dave Jones, uno dei creatori di Lemmings, Grand Theft Auto del primo Crackdown, è salito sul palco della conferenza Microsoft alla Gamescom 2015 per presentare le prime immagini della pre-alfa di Crackdown 3, ai giocatori è stata promessa un'esperienza multiplayer competitiva, open-world con scenari "distruttibili al 100%". È stato annunciato che, connettendosi con il Microsoft Cloud, Crackdown 3 avrebbe beneficiato di una potenza ...

Turisti italiani coinvolti in un incidente in Scozia : tra i 5 morti un bimbo di quattro anni : Un bambino di quattro anni e una donna, sono tra i cinque morti del terribile incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte su un'autostrada in Scozia. Lo riporta il sito internet della tv satellitare...

Nuoro - bimbo di quattro anni rischia di annegare in piscina : Solo una decina di giorni fa c'è stato il tragico fatto di cronaca a Sperlonga, il Comune in provincia di Latina. Una bambina di 13 anni di Frosinone è stata risucchiata da un bocchettone di ...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Atletica - Natalia Duco positiva all’ormone della crescita. Possibile squalifica di quattro anni per la pesista cilena : La pesista cilena Natalia Duco è stata provvisoriamente sospesa per la positività all’ormone della crescita GHRP-6. La positività, confermata dalla stessa federazione del Cile, risale ad aprile, ad un test prima dei Giochi Sudamericani tenutisi a Cochabamba, in Bolivia, dal 26 maggio all’8 giugno, in occasione dei quali la Duco ha difeso con successo il titolo stabilendo il primato della rassegna di 18.15 m. Hoy fui notificada por ...

Ferrero premia i suoi dipendenti : ?”Oltre 9mila euro in quattro anni” : Aumento del 14% rispetto al contratto scaduto il 30 giugno, 4 mezze giornate di permesso per le visite pediatriche dei figli. Sono solo due due punti fondamentali dell’accordo, "frutto di un dialogo aperto e costruttivo" sottolinea Ferrero in una nota, che interesserà 6mila addetti in Italia.Continua a leggere

Ferrero - ai lavoratori premio di 9mila euro in quattro anni : Che i lavoratori dell'azienda dolciaria Ferrero amassero i propri datori di lavoro lo si poteva già intuire ai funerali del 'padre della Nutella' Michele, quando tutta Alba si fermò e 5mila persone ...