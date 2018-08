lastampa

: VIDEO | A Paire scappa la racchetta di mano per due volte durante il servizio - LaStampaTV : VIDEO | A Paire scappa la racchetta di mano per due volte durante il servizio - TennisWorldit : Paire serve e per due volte gli scappa la racchetta di mano -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Benoitha vinto la sua prima partita del torneo di Toronto contro Jared Donaldson per 6-3 6-4 ma non mancati i momenti di nervosismo del giocatore nel corso del match. Per due, mentre ...