A Madrid corre Mediaset España Comunicacion

Spagna-Italia - il sorpasso in termini di ricchezza non c'è stato - ma Madrid corre di più - : Contrordine: la Spagna sta accelerando, ma la sua ricchezza pro capite resta circa mille euro al di sotto di quella italiana. Il sorpasso annunciato in aprile dal Fondo monetario internazionale non è ...

Atletica - Filippo Tortu per l’impresa : a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino : “Può riuscirci. Agli Europei per due medaglie” : Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’Atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ...