A Foggia la marcia dei Berretti Rossi | ' Mai più schiavi'

Braccianti morti a Foggia - i 'berretti rossi' in marcia contro lo sfruttamento : Dopo i tragici incidenti in provincia di Foggia costati la vita a 12 Braccianti, l'attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ha promosso la marcia dei "Berretti rossi", dei Braccianti, partita dall'ex ...

Strage dei braccianti a Foggia - berretti rossi in marcia : 'Schiavi mai' : 'Basta morti sul lavoro', 'Schiavi mai'. Sono alcuni degli slogan che accompagnano l'avanzare della 'marcia dei berretti rossi', partita questa mattina da San Severo e diretta a Foggia contro lo ...

A Foggia la marcia dei braccianti contro il caporalato : "Schiavi mai" : marciano ordinati e in silenzio sulla Strada sterrata che dall'ex ghetto di Rignano porta a Foggia. Indossano gli stessi berretti rossi che i loro compagni usavano per proteggersi dal sole cocente, "mentre raccoglievano i pomodori nei campi per la vergognosa paga di un euro al quintale". Sono i braccianti agricoli stranieri, per lo più africani, che hanno abbandonato la raccolta per protestare e dire no al caporalato, dopo i due terribili ...

Foggia - al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei braccianti. Usb : “Governo si è mosso solo dopo i morti” : Al via la marcia dei berretti rossi, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di Foggia. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni a Foggia per i diritti dei braccianti impegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto ...

Strage di braccianti a Foggia. Il sindacalista Soumahoro : “L’8 agosto la marcia dei berretti rossi - nessuno andrà a lavorare” : Intervista a Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb. “Mercoledì 8 agosto, si terrà una marcia dei berretti rossi, come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti nell’incidente stradale avvenuto sabato scorso e i quattro feriti indossavano nei campi per proteggersi dal sole”, ha detto. Il sindacalista ha commentato il nuovo incidente stradale avvenuto sulla statale 16 a Lesina, nel foggiano nel ...