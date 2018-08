8 12 agosto - Musica | satira e impegno sociale per So What Festival a Melpignano | Lecce

Da giovedì 9 agosto riparte Candiani Estate in Musica con quattro serate gratuite in piazzale Candiani : Candiani Estate IN Musica 9-23-26-30 agosto piazzale Candiani tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle ore 18 La Musica alza il volume in piazzale Candiani anche ad agosto. Dopo le serate organizzate nei primi due mesi estivi, il centro culturale con Candiani ...

ColleinMusica : l'11 e 12 agosto a Collelungo di San Venanzo seconda edizione del festival tra world music e chitarra acustica : Gli spettacoli, ad ingesso gratuito, si svolgeranno in Piazza Impero, dove dalle 21.30 si esibiranno band con musiche ormai entrate a far parte dell'ascolto collettivo. Sabato 11 agosto l'apertura ...

Dal 9 al 17 agosto tanta musica al Ferragosto Sannazzareno. : ... Martedì 14 agosto 2018 Piazza Roma ore 21.15: Animazione, gonfiabili e giochi per bambini a cura di Hook Animation Ore 22,45: Sancto Ianne feat Daniele Sepe "La Campania suona il mondo" Mercoledì 15 ...

Musica dall’8 agosto a Castellaneta con Meeting of Friends Summer 2018 : Castellaneta. Anche questa estate Castellaneta si arricchisce con nuove situazioni Musicali: l’ormai classico appuntamento con “Meeting of Friends Summer”, giunto

"Art City 2018" - 4-5 agosto - Palazzo baronale - - annuale evento di arte - cultura - musica e gala : Una stanza del Castello sarà dedicata ad immagini che ripercorrono la storia di Collepasso e dei personaggi che in vari settori rappresentano o hanno rappresentato un'eccellenza , scienza, cultura, ...

Verbania Street Art. Appuntamento finale venerdì 3 agosto a Pallanza; nelle vie e piazze dalle ore 18.30 tanta musica - ristoranti diffusi - ... : ... ristoranti diffusi, artisti di strada, angolo bimbi, spettacoli di magia e altri momenti di intrattenimento . Soddisfatta per questo risultato la Pro Loco, che con Comune e Associazione Commercianti ...

Municipio X : Musica nel Chiostro dal 9 al 12 agosto : Roma – “Musica nel Chiostro” è il titolo della rassegna di quattro concerti ospitata dal Chiostro del Palazzo del Governatorato, dal 9 al 12 agosto. Anche in questo caso, come per “Festival Cultura senza limiti”, l’iniziativa è da inserire nell’elenco stilato a seguito dei bandi “Un mare di idee:Ostiadamare”, predisposti per l’estate e beneficia del gratuito patrocinio del Municipio X. Le quattro performance si devono ad ArgillaTeatri, ...

Estate e musica live - i concerti speciali di agosto : La musica live non va in vacanza o, meglio, va in vacanza con il pubblico: anche l’agenda del mese di agosto è ricca di concerti e festival (qui tutti quelli in Italia). Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere in agosto 2018. I Festival di agosto Indiegeno Fest – Patti, Riserva di Marinello, Teatro greco di Tindari (dal 3 al 9 agosto) Ypsigrock Festival – Castelbuono (PA, dal 9 al 12 agosto) Bay Fest – Parco Pavese di Bellaria Igea ...

Marsala - gli appuntamenti del mese di agosto tra musica - teatro - cinema e sport : A queste si aggiunge una nuova iniziativa nelle Antiche Saline Genna di contrada Spagnola: 'A scurata, Cunti e Canti al calar del sole', con spettacoli teatrali e musicali. Anche nel centro storico, ...

1 agosto - La musica folk dei Tamburellisti di Torrepaduli al Lido Paradiso a Castellaneta Marina - Taranto - : A questa attività discografica il gruppo parallelamente è stato da sempre attivo con spettacoli dal vivo, dividendosi tra eventi in piazza, sagre ed esibizioni varie. Al Lido Paradiso i Tamburellisti ...

I 10 festival musicali da non perdere ad agosto : Il dj, vincitore di un Grammy Awards e secondo dj al mondo ad aver avuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, vanta numerose collaborazioni internazionali con artisti di fama mondiale come ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 4 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...

Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’Ivo : Dal 2 al 9 agosto : Roma – Continuano gli appuntamenti dell’edizione 2018 delle seguitissime Serate di Grande Musica al Cortile di Sant’ Ivo che vedono 4 programmi di ampia varietà e piacevole intrattenimento ai quali si può assistere nello stupendo ambiente del Cortile di Sant’Ivo alla Sapienza (Corso Rinascimento 40). Protagonisti principali sul palco saranno come sempre gli apprezzatissimi musicisti dell’Orchestra dell’International Chamber ...

Jurockcirc Park : al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 5 agosto dalle ore 16 : 30 sino a sera - musica Rock e Arte Circense attraverso ... : Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK dalle 21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...