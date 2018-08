6 shampoo in 5 ore per un trattamento speciale | donna viene colpita da un ictus

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una semplice seduta dal parrucchiere si è trasformata in un incubo per unascozzese. Dopo aver subito seiin cinque ore, Adele Burns, una 47enne scozzese di Glasgow, ha avuto uncerebrale. Il fatto è accaduto il 21 aprile del 2016, ma soltanto ora se ne sta discutendo in aula: il coiffeur sarà destinato a chiudere se i giudici accoglieranno la maxi richiesta di risarcimento.Subito dopo le energiche lavate di testa, laha iniziato a soffrire di mal di testa. Il giorno dopo la seduta la vista ha iniziato ad appannarsi: Adele riesce a malapena a trovare le forze per prendere in mano il cellulare e chiedere aiuto al marito, prima di crollare sul pavimento priva di sensi. Nel frattempo la parte destra del corpo si era contratta in una paralisi. Poi la corsa in ospedale e il ricovero.Sono proprio i medici a rivelarle la causa di quell'ischemia: i ...