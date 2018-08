5G | per il governo è fondamentale Ma secondo alcuni ha effetti inquietanti sulla salute

Milleproroghe - il governo blocca i fondi per il quartiere Adriano a Milano. L'assessore Maran : "Ingiustificabile" : Sfogo su Facebook dopo lo stop ai fondi per i progetti del Bando Periferie: "Talmente sbigottito da non essere neppure arrabbiato". E fa l'elenco delle opere a rischio

RAI - CONTE : “FOA ADEGUATO per PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Tria : governo pronto per reddito di cittadinanza e flat tax : Sul reddito di cittadinanza "bisogna partire davvero, e tracciare un calendario che indichi in modo nitido le misure da attuare nel 2019 e i progressi da compiere negli anni successivi" dice il Ministro dell’Economia e delle Finanze intervistato dal Sole 24 Ore. "Il reddito di cittadinanza e flat tax sono i primi passi di una riforma generale afferma il ministro che assicura "Resteremo nei vincoli europei" ...

Califano (PD) : Da Governo taglio di 40 Mln per provincia di Roma : Roma – “Ormai e’ assodato, questo finto Governo del cambiamento fa piu’ danni della grandine. Stavolta il colpo di spugna e’ in un emendamento del decreto Milleproroghe con cui si tagliano 40 milioni di coperture destinati al finanziamento dei ‘Bandi per la riqualificazione delle Periferie’, gia’ assegnati dal Governo Renzi/Gentiloni. Colpiti da questa mannaia i Comuni di Fiumicino, Monterotondo, ...

Tajani contro il dl Dignità : "Fa perdere 130mila posti di lavoro". E sfida il governo sulla Tav : Il decreto Dignità è legge. Approvato dal Parlamento, il decreto tanto voluto da Luigi Di Maio è passato all'esame del voto nonostante le proteste delle opposizioni. Una legge che, dice Antonio Tajani ...

Foggia - al via la marcia dei berretti rossi per i diritti dei braccianti. Usb : “Governo si è mosso solo dopo i morti” : Al via la marcia dei berretti rossi, organizzata dall’Usb dall’ex ghetto di Rignano, in provincia di Foggia. Un corteo che fa parte di una giornata di manifestazioni a Foggia per i diritti dei braccianti impegnati ogni giorno nelle campagne italiane. Il corteo, composto da decine di persone, in gran parte migranti, è partito proprio da quei capi dove ogni mattina si riversano i lavoratori per la raccolta dei pomodori, ed è diretto ...

Usa - gruppo musulmani denuncia governo per 'lista terrorismo' : Un'organizzazione statunitense per la difesa dei diritti dei musulmani ha annunciato un'azione legale contro il governo mettendo in dubbio la costituzionalità di alcune pratiche di controllo ...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

Il governo sfida il caporalato - Salvini : 'Droni sui campi e svuoteremo i ghetti'. Strage di Foggia - aperte due inchieste : Anche il premier Conte nella città pugliese invoca misure contro lo sfruttamento. aperte due inchieste sulla Strage di braccianti. Oggi in programma due manifestazioni -

Il governo lavora alla pace fiscale per recupero di 3 - 5 mld nel 2019 : Una cifra al di sotto di quella immaginata qualche tempo fa. Una 'una tantum' che però, dicono al Mef, non sarebbe un condono, prevista il prossimo anno per non sovrapporsi alla rottamazione -

Senato - Pd 'Banchi del governo pieni per lo spot Dignità - vuoti sui fatti di Bologna e Foggia' : Due eventi in aula, a Palazzo Madama, in rapida successione. Prima il via libera al decreto Dignità. Poi l'informativa del ministro delle Infrastrutture Toninelli sugli incidenti di Bologna e Foggia. ...

Dignità per legge : il Senato approva il primo provvedimento del Governo : Sono 4 i capitoli che compongono il decreto legge Dignità: vediamo cosa cambia per quanto riguarda le nuove disposizioni...

Thailandia - appello al nuovo governo italiano per salvare Denis Cavatassi : Agosto tempo di vacanze e tra le mete più ambite degli italiani spicca la Thailandia. Ma in questo luogo da favola un nostro connazionale vive ogni giorno un inferno: Denis Cavatassi, cinquantenne di Tortoreto, cittadina abruzzese, condannato a morte nel Paese asiatico con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio del socio d'affari Luciano Butti.Per salvarlo dalla pena capitale, se la Corte Suprema di Bangkok a cui si sono appellati i ...

TAV e TAP - le grandi opere dividono il governo del cambiamento : Dopo le tensioni degli scorsi giorni Lega e 5 Stelle smorzano i toni e cercano la quadra sulle grandi opere, a partire dalla TAV, l'alta velocità Torino-Lione, il dossier più caldo su cui Salvini ...