2-1 a Roma - nel Real brilla stella Bale : La prova di Bale è stata tale che, a fine partita, il tecnico 'merengue' Lopetegui si è sentito chiedere se ora non sia proprio Bale il miglior giocatore del mondo e quindi 'l'erede' in questo ruolo ...

DIRETTA/ Roma Real Madrid (risultato finale 1-2) streaming video e tv : gol di Strootman nel finale! (ICC 2018) : DIRETTA Roma Real Madrid streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 04:16:00 GMT)

Fiumicino - piRomani in azione nella notte : auto in fiamme - trovato l'innesco : Quattro auto sono state distrutte dalle fiamme la scorsa notte a Fiumicino in due distinti incendi. Uno è successo nella centrale viale delle Meduse, vicino all'incrocio con la rotonda di via Giorgio ...

De Priamo (FDI) : Roma - grillini nel caos e città in emergenza : Roma – “Mentre la questione rifiuti nella Capitale e’ tutt’altro che risolta, bensi’ in continua emergenza, la Giunta 5 Stelle e’ sempre piu’ nel pallone con la citta’ perennemente sporca, i servizi di spazzamento inefficienti, gli impianti di Tmb al Salario e a Rocca Cencia sotto stress e la raccolta differenziata a rilento”. Lo ha detto in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in ...

Roma : Furti nelle auto in sosta - 6 arresti e una denuncia : Roma – In questo periodo di vacanze estive, con migliaia di cittadini intenti a lasciare la Capitale, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno intensificato i servizi mirati alla prevenzione e repressione di Furti, dal centro storico alle periferie. In poche ore, infatti, i Carabinieri hanno arrestato 6 persone per furto aggravato su autovetture in sosta e denunciato una settima persona trovata in possesso di arnesi da scasso. I ...

Roma - in fiamme nella notte la discarica del campo nomadi La Barbuta : nube da Ciampino a Capannelle : Ciampino, ancora un vasto incendio di rifiuti in nottata al campo rom della Barbuta, a ridosso di via Appia, dell'aereporto e del Gra. Al lavoro per tutta la notte, fino alle prime ore dell'alba ...

Roma - uccide donna a martellate : si costituisce/ Ultime notizie - 57enne trovata morta nella sua abitazione : Roma, uccide donna a martellate: si costituisce un uomo di 42 anni. Ultime notizie: donna di 57 anni rinvenuta senza vita, l'omicida si è costituito a Latina(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 12:47:00 GMT)

Roma : Nascondeva mezzo chilo di cocaina nel succo di frutta - arrestata : Roma – Nel corso di un’attivita’ di controllo lungo la via Tiburtina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato una donna 52enne di Santo Domingo trovata in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. I Carabinieri hanno notato la donna che, dopo esser scesa da un autobus di linea proveniente dalla Polonia, ha iniziato a girovagare nell’area, molto guardinga. Fermata per un ...

Roma : Ruba telefonino e lo nasconde nel passeggino del figlio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Gerano hanno denunciato all’Autorita’ giudiziaria tiburtina una donna 35enne, con l’accusa di furto di uno smartphone. La vicenda e le indagini hanno avuto inizio nel mese di luglio quando la madre di un ragazzo appena 12enne ha denunciato il furto di un telefono di ultima generazione in uso al figlio, lasciato temporaneamente incustodito su una panchina mentre giocava a pallone con ...

Roma - a Monteverde fontana d'acqua con getto di dieci metri buca l'asfalto : l'auto finisce nella voragine : In via di Monteverde a Roma stamattina un getto d'acqua alto più di 10 metri si è sprigionato in strada. La spettacolare fontana ha forato l'asfalto in direzione largo San...

Liverpool - Alisson : 'La Roma resterà sempre nel mio cuore' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Al termine dell'amichevole tra Liverpool e Napoli di ieri, conclusasi 5-0 per la squadra di Klopp , ha parlato l'ex portiere giallorosso, Alisson , ai microfoni di Sky Sport. Così ha commentato il suo addio alla Capitale: 'resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto grandi cose lì. Ora sono al Liverpool e, come fatto a Roma, darò tutto e farò il mio meglio per la ...

Note e Arte nel Romanico - giovedì nella Chiesa del Seminario a Fiumalbo con l'arpista Davide Burani : ... è diplomato in Pianoforte e in Arpa presso i Conservatori di Genova e di Parma e ha intrapreso una carriera musicale di ampio respiro, esidendosi in Italia e in tutto il mondo sia come solista sia ...

Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna : sale al 64 - 3% nel 2017 - +2 - 5% rispetto all'anno precedente : "La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo-, vero ...