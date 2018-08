WhatsApp Desktop si aggiorna | limitato l’inoltro dei messaggi

surface-phone

(Di martedì 7 agosto 2018) Durante la giornata di oggi,per Windows 10 ha ricevuto unmento che introduce una limitazione per l’inoltro deiè stata concepita per essere un’app distica sicura e privata e per questo è statol’inoltro dei. Così facendo diminuirà la circolazione dicontenenti fake news, catene e verrà preservata l’intimità nelle conversazioni. Changelog Uno può essere inoltrato fino a non più di 20 contatti; Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diè numerata 0.3.255.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free, Windows Store) →