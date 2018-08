Vuelta a España 2018 | chi parteciperà? La rosa dei possibili favoriti

Vuelta a España 2018 : il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tracciato durissimo : Tutto pronto per il terzo ed ultimo grande giro stagionale: a fine agosto scatta infatti da Malaga la Vuelta a España 2018, con una grande battaglia per la Maglia Rossa e ambizioni importanti per lanciarsi poi verso il finale di annata. Andiamo a scoprire il percorso della gara iberica: come di consueto tantissime salite, una prova durissima per 21 tappe. percorso Vuelta a España 2018 PRIMA TAPPA (sabato 25 agosto): Malaga-Malaga (cronometro ...

Vuelta a España 2018 : quali avversari per Fabio Aru? Presenti Simon Yates e Miguel Angel Lopez. E dal Tour arriveranno tanti big… : Non c’è tempo per rifiatare in questa estate di grande ciclismo. Appena terminato il Tour de France si inizia a pensare subito al terzo ed ultimo grande giro stagionale: la Vuelta a España 2018. In casa Italia, visto un Vincenzo Nibali acciaccato, le speranze sono riposte soprattutto sul rientrante Fabio Aru, deludente al Giro d’Italia anche a causa di alcuni problemi fisici. Il sardo è rientrato al meglio in Belgio al Giro di ...

Vuelta a España 2018 : quando si corre? Date - programma - orari e tv : Assisteremo quindi ad una grande lotta tra i migliori scalatori del mondo per conquistare l'ambita maglia rossa. La Vuelta a España 2018 verrà trasmessa in diretta tv da su Eurosport , che offrirà ...

Vuelta a España 2018 : quando si corre? Date - programma - orari e tv : Da sabato 25 agosto a domenica 16 settembre si correrà la Vuelta a España 2018. La 73ma edizione del grande giro spagnolo vedrà i corridori affrontare un percorso molto duro attraverso 21 tappe per un totale di 3.271 chilometri da percorrere. Lo spettacolo non mancherà visto la presenza di due cronometro individuali, cinque tapponi di alta montagna e ben nove arrivi in saliti complessivi. Assisteremo quindi ad una grande lotta tra i migliori ...