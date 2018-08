Volley | Volley | l' Italia Femminile c' è | battuta la Russia

Volley femminile - l’Italia batte la Russia in amichevole : Egonu scatenata alle Rabobank Series - bene le azzurre : Ottimo esordio per l’Italia alle Rabobank Super Series, torneo amichevole in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 3-1 (25-17; 17-25; 25-22; 25-20) sul campo di Hoogeveen (Paesi Bassi): le azzurre hanno disputato un’ottima partita dopo un lungo periodo di allenamento e hanno sconfitto le avversarie al termine di un incontro ...

Volley : A2 Maschile - la Fonteviva ingaggia Alessandro Paoli : LIVORNO- Prende sempre più forma il roster dell' Acqua Fonteviva Livorno in vista del prossimo torneo di A2 Maschile. Il presidente Italo Vullo ed il tecnico Paolo Montagnani hanno scelto Alessandro ...

Beach Volley : quattro coppie italiane al World Tour di Mosca : Mosca- Tutto è pronto a Mosca per l'inizio del torneo World Tour 4 Stelle che prenderà il via domani. In Russia saranno presenti i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai , testa di serie ...

Volley : A2 Femminile - Alice Turco firma per Martignacco : Martignacco , UDINE, - Alice Turco torna a giocare nel suo Friuli. La ventenne palleggiatrice nata a Talmassons ha firmato per l' Itas Città Fiera Martignacco . Alice, attualmente impegnata con la ...

Volley : per l'Under 19 Femminile stage al Centro Pavesi : MILANO- Diciassette giocatrici sono state convocate presso il Centro Pavesi di Milano dal tecnico Massimo Bellano per uno stage di allenamento della nazionale Under 19 che durerà fino all'11 agosto. ...

Volley : domani a Hoogeveen l'Italia sfida la Russia : Hoogeveen , OLANDA, - Dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per l' Italia di Mazzanti è giunto il momento di scendere in campo per ...

Volley Arezzo - docenti di un centro specializzato per la preparazione atletica dei ragazzi : Caleri, direttore sportivo del Volley Arezzo chiama ad Arezzo preparazione Fisica Pallavolo per preparare al meglio gli atleti del Volley Arezzo. Alla palestra Mecenate il 30 settembre i docenti del ...

Volley / Consar è il nuovo main sponsor del Porto Robur Costa : ... "La nostra è una terra che ha saputo domare ogni genere di sfide, per sviluppare il benessere dell'economia e delle famiglie. Il progresso tecnologico ha permesso alle generazioni passate di ...

Volley - l’Italia prosegue la marcia verso i Mondiali : 17 convocati per un nuovo collegiale - continua il lavoro a Cavalese : prosegue il lavoro dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale, reduce dalle due amichevoli contro l’Olanda (la prima vinta 3-1 con la formazione tipo, la seconda persa al tie-break operando un po’ di turn-over), tornerà a radunarsi mercoledì 8 agosto a Cavalese dove rimarrà fino al 13 luglio in quella che sarà la quarta settimana di lavoro ...

Sfide a beach Volley nel ricordo sempre vivo di Davide Centofanti : il torneo a Vasto Marina : ... l'impegno e l'affetto , potendo ricordare Davide in una maniera genuina e coinvolgente , con il sorriso e nell'amore per lo sport . Una targa è stata consegnata alla famiglia Centofanti, ...

La lunga estate dei tormentoni - footVolley e bikini : ritorno al passato : Quest'anno in spiaggia si respira la voglia di rituffarsi nelle atmosfere ottimiste dei favolosi anni '60. Il sociologo Triani spiega: "Così esorcizziamo le incertezze dell'epoca che stiamo vivendo"

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 Casalvelino. Benazzi/Leonardi e Ingrosso concedono il bis. Bentornato Carambula! : Il rischio di perdere un talento vero del Beach volley Italiano era sensibile ma Casalvelino potrebbe essere il luogo della rinascita di Adrian Carambula che negli ultimi quattro anni ha fatto la storia del Beach volley Italiano, conquistando podi e vittorie nel World Tour e disputando una finale europea e un’Olimpiade. L’azzurro di origine uruguaiana ha fatto centro, il primo della stagione alla sua prima partecipazione in coppia ...

Beach Volley - a Casal Velino vincono Carambula-Ingrosso e Leonardi-Benazzi : Beach Volley Campionato Italiano: Carambula-Ingrosso e Leonardi-Benazzi vincono a Casal Velino Si è conclusa nel pomeriggio di oggi, con due entusiasmanti finali, la quinta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: ad aggiudicarsi il primo posto, dopo tre intense giornate di gare che hanno visto in campo complessivamente 45 coppie per un totale di 84 partite, sono stati Adrian Carambula e Paolo Ingrosso ...