Volley | A2 Maschile | la Fonteviva ingaggia Alessandro Paoli

Volley – Test Match : la Nazionale maschile supera l’Olanda 3-1 : Nazionale maschile: l’Italia batte 3-1 l’Olanda nel primo Test Match Cavalese. Alla prima uscita ufficiale di questa seconda parte di stagione la Nazionale maschile ha battuto l’Olanda con il punteggio di 3-1 (25-17, 25-16, 27-29, 25-20). Il commissario tecnico Gianlorenzo Blengini da questa sera avrà dunque le primissime indicazioni dopo diverse giornate di intenso lavoro qui in Val di Fiemme. La gara ha avuto una discreta intensità ...

Volley : A2 Maschile - un romano a Roma : Luca Genna : Roma- Dopo anni passati in Sardegna, Luca Genna torna nella sua città, per giocare la serie Roma Volley . Lo fa da protagonista, infatti andrà a comporre lo scacchiere tra gli schiacciatori di banda. ...

Volley : A2 Maschile - Marco Bacci - un libero di esperienza per Livorno : Livorno- Da Cecina con l'entusiasmo di un ragazzino. Marco Bacci è il giocatore scelto da Paolo Montagnani per il ruolo di secondo libero dell' Acqua Fonteviva Livorno . Nativo di Cecina, appunto, ma ...

Volley : A2 Maschile - Sideri ultimo colpo di Gioia del Colle : Gioia DEL Colle, BARI,- È arrivata la ciliegina sulla torta Real . Con una trattativa-lampo, la Gioiella Micromilk Gioia del Colle ingaggia lo schiacciatore ventiquattrenne Francesco Sideri e appone ...

Volley : A2 Maschile - il libero Marchetti giocherà a Gioia del Colle : Gioia DEL Colle , BARI, - Tanta esperienza maturata nelle serie inferiori ma anche tanta voglia di dimostrare in A2, dove arriva alla non più giovane età di trent'anni. Federico Marchetti non sta ...

Volley : A2 Maschile - Potenza Picena chiude la rosa con Stefano Trillini : Potenza Picena , MACERATA, -Una scommessa già vinta quella che ha fatto Potenza Picena su Stefano Trillini, centrale campione d'Italia Under 20 Stefano Trillini , nativo di San Severino Marche, ...

Volley : A2 Maschile - Gioia ingaggia Luca Scrollavezza : Gioia DEL COLLE, BARI, -La Gioiella Micromilk Gioia del Colle ha scelto il vice di Martin Alberto Kindgard ingaggiando Luca Scrollavezza, ventenne regista di grande prospettiva reduce da una bella ...

Volley : A2 Maschile - ancora un acquisto super per Taviano - ecco Vali Vahid : Taviano , LECCE, -Il presidente Mauro Gaetani e il Direttore Sportivo Massimo Portaccio non si fermano. Dopo l'acquisto del regista bulgaro Dimitrov Dobromir , mettono a segno un altro importante ...

Volley : A2 Maschile - Pawel Adamajtis torna in Italia - firma per Bergamo : Bergamo- Un bomber, già conosciuto nel nostro campionato, il polacco Pawel Adamajtis , è il nuovo opposto della Caloni Bergamo . Un vero colpaccio in posto 2 che garantisce a coach Spanakis un ...

Volley : A2 Maschile - Montagnani - un livornese per la Fonteviva : LIVORNO- La costruzione dell' Acqua Fonteviva Livorno in vista dalla prossima stagione parte dalla panchina. Il presidente Italo Vullo ha scelto Paolo Montagnani , tecnico livornese che per il ...

Volley : A2 Maschile - Turano sarà uno dei nuovi centrali di Lagonegro : Lagonegro, POTENZA,- La Geosat Lagonegro mette a posto il reparto dei centrali con un cavallo di ritorno. Ernesto Turano,posto 3 nato in Calabria, ha infatti già parte della squadra allenata da ...

Volley : A2 Maschile - Lagonegro completa la batteria dei centrali con Turano : Lagonegro, POTENZA,- Il reparto dei centrali della Geosat Lagonegro si chiude con un gradito ritorno, colui che ha vissuto la storia con la maglia del Lagonegro e ha contribuito alla conquista dei ...

Volley - Europeo U20 maschile : esordio positivo per l'Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l'Italia si è ...