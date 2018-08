Vitalizi e Consiglio di stato La politica non si fa lottando con il passato

Vitalizi E PENSIONI/ Quello che M5s non dice sul parere del Consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato ha fornito al Presidenza della Senato un parere su una delibera come quella della Camera per intervenire sui VITALIZI in essere. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:07:00 GMT)LAVORO 4.0/ I pericoli per l'occupazione non vengono dalle macchine, di F. AmicucciDECRETO DIGNITÀ/ L'imprenditore: flessibilità, un errore che porterà più disoccupazione, di D. Possi

Taglio dei Vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al taglio dei Vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

Vitalizi - LEGA CONTRO FICO : "COSÌ LA DELIBERA NON LA VOTIAMO"/ Senato attende verdetto del Consiglio di Stato : VITALIZI, LEGA CONTRO FICO: "Così la DELIBERA non la votiamo". Carroccio irritato dalla corsa in solitaria del presidente della Camera ed esponente M5s(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:44:00 GMT)

