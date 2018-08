“Vietato camminare in costume | a torso nudo e scalzi” | ecco dove in Italia

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Vietatoinda bagno, senza scarpe o ain (quasi) tutte le strade della nota località turistica. Un provvedimento che arriva dopo quello in base a cui non si potrà nemmeno più stendere i panni sui balconi e sulle finestre del centro storico. Questo, in breve, il contenuto di due ordinanze che portano la firma del sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino. Nel dettaglio, però, l’ordinanza numero 10 del 6 agosto firmata dal sindaco Ferrandino che in sostanza impone di non girare seminudi, non si applicherà nelle viuzze e nelle traverse che si trovano in prossimità delle spiagge. Obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, garantire il decoro dell’isola. Ferrandino, riporta il quotidiano Il Mattino, vuole tutelare il decoro pubblico partendo anche dai comportamenti dei singoli, turisti o residenti che siano, e insiste dunque nella sua personale ...