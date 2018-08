Verso pace fiscale | obiettivo 3 | 5 mld

Lanciatori - Verso lo Spazio profondo : Space Launch System prende forma : Dalla fucina allo Spazio profondo, l’assemblaggio dello Space Launch System, il razzo vettore della Nasa, procede secondo i piani. La parte hardware più consistente del core stage del SLS è pronta per il montaggio con gli altri componenti hardware. Pezzo dopo pezzo – riporta Global Science – si compone il puzzle che darà vita alla Exploration Mission 1, il primo volo integrato di SLS e il veicolo spaziale Orion Multi-Purpose Crew ...

Space Economy : il razzo Proton Verso il pensionamento : La Russia è pronta a mandare in pensione i razzi Proton. Lo ha affermato il numero uno della Roscosmos Dmitry Rogozin, in un’intervista rilasciata all’agenzia stampa Ria Novosti ripresa da Space News. Secondo quanto dichiarato da Rogozin, la produzione dei vettori terminerà dopo l’adempimento dei contratti già avviati, per poi passare alla produzione dei soli razzi Angara. «Dobbiamo passare a una nuove generazione di vettori – ha ...

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - Verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo Verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

G7 - spiragli Verso comunicato congiunto | Trump : “Da Kim in missione di pace” : G7, spiragli verso comunicato congiunto | Trump: “Da Kim in missione di pace” G7, spiragli verso comunicato congiunto | Trump: “Da Kim in missione di pace” Continua a leggere L'articolo G7, spiragli verso comunicato congiunto | Trump: “Da Kim in missione di pace” proviene da NewsGo.

Verso il decreto di mezza estate con pace fiscale e centri per l’impiego : Il cantiere del possibile decreto legge di mezza estate non potrà aprire i battenti prima che non sia stata completamente dipanata l’intricata matassa dei viceministri e sottosegretari e quella, non meno complessa, delle deleghe da assegnare ai vari ministeri...

