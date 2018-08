“Vendevano il figlio ai pedofili” Non solo | la scoperta choc della polizia Peggio di un

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) Preparatevi allo schifo più assoluto e a trattenere ogni istinto di vomito e violenza. La Germania è sottoper un fatto di cronaca che ha come protagonista una famiglia. Una coppia di coniugi è stata condannata per aver venduto il proprioa dei pedofili sul “Dark web” (la rete online segreta, spesso utilizzata dai criminali anche per vendere armi e droghe). La madre 48enne, Berrin T., è stata condannata a 12 anni e mezzo di carcere, mentre il padre Christian L. a 12 anni. Per il 39enne, è previsto anche un periodo di “detenzione preventiva” che potrebbe rimandarne la scarcerazione. La giovanissima vittima oggi ha 10 anni. Come accertato dai giudici di un tribunale di Friburgo, per anni la coppia avrebbe abusato del proprio, per poi venderlo numerose volte…A chi? A degli sconosciuti con l’unico scopo di ...