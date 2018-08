Vela | inizio scoppiettante per l’Italia al Mondiale Giovanile Techno 293 a Liepaja in

SVelata la data d’inizio di X Factor 12 con Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : La data d'inizio di X Factor 12 è finalmente ufficiale. Secondo quanto riportano i social dedicati al talent, l'appuntamento con il programma è fissato per il giorno 6 settembre, quindi un po' in anticipo sulla tabella di marcia delle passate edizioni. Decisi i giudici, quasi completamente confermati rispetto alla scorsa annata, il talent di Sky è ripartito dalle audizioni con l'arrivo della new entry Asia Argento, aspramente criticata per ...

Vela – Melges 20 World League : a Riva del Garda inizio tiepido per Calvi Network : Melges 20 World League – Act 4. inizio tiepido per Calvi Network a Riva del Garda E’ un inizio tiepido quello di Calvi Network nella quarta tappa del circuito internazionale Melges 20 World League. Dopo una prima giornata segnata da pioggia e assenza di vento, tanto da rendere impossibile lo svolgimento delle regate, la flotta di quarantadue Melges 20 è scesa oggi in acqua per completare le prime prove della serie, con Peler da ...

Pomeriggio 5 - quando inizia : ecco sVelata l'attesissima data di inizio : ...Se la risposta è affermativa dovete riuscire a passare indenni il mese di agosto e poi potrete rivederla mentre conduce il contenitore pomeridiano dell'ammiraglia Mediaset parlando di cronaca, ...

Rosy Abate 2 - inizio riprese : sVelata la data del ritorno sul set di Giulia Michelini : La Regina di Palermo sta per tornare. Ci sono news importanti per la fiction Rosy Abate 2. L’inizio riprese è stato fissato. Gli attori torneranno sul set molto presto. Chi si era preoccupato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’assenza della serie tv con Giulia Michelini potrà quindi tirare un sospiro di sollievo. Rosy Abate 2 inizio riprese: dubbi e paure dei fan La presentazione dei palinsesti Mediaset e gli ...

Epic Games sVela le novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...

Pomeriggio 5 e Domenica Live : sVelata la data di inizio : Domenica Live e Pomeriggio 5: ecco quando torna la D’Urso Vi manca prendere il famoso caffeuccio delle 17 in compagnia di Barbara D’Urso? Siete in astinenza di sentire “Il mio cuore è vostro, dei miei e subito dopo vostro?” Tenetevi forte perchè da oggi parte ufficialmente il conto alla rovescia. Ebbene sì, Santa Barbara da Cologno Monzese tornerà in onda con Pomeriggio 5 da lunedì 10 settembre poco dopo la fine della ...

SVelata la data di inizio riprese di Lucifer 4 - l’annuncio di Lauren German su Instagram : Le riprese di Lucifer 4 inizieranno molto presto. Dopo il salvataggio e il rinnovo da parte di Netflix, per i fan della serie con Tom Ellis ci sono altre buone notizie. Il cast tornerà a girare la serie nei prossimi mesi, a darne l'annuncio è Lauren German, interprete della detective Chloe Decker nel fantasy drama. L'attrice ha condiviso un post sul suo account Instagram, rispondendo alle domande dei fan che chiedevano a gran voce notizie ...

Epic Games sVela quando avrà inizio la Stagione 5 di Fortnite : Da Epic Games giungono grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa della nuova Stagione.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, ormai la quarta Stagione sta volgendo al termine e la quinta è dietro l'angolo.Lo sviluppatore Epic ora ha confermato la data d'inizio della Stagione 5 di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 luglio alle ore 10 italiane, quindi tra due settimane.Read more…

Inizio d’estate fragliotta scoppiettante per squadre agonistiche e scuola Vela : Il sodalizio presieduto da Giancarlo Mirandola inizia l’estate con le squadre agonistiche impegnate in tantissimi eventi tra Optimist e Laser. Iniziati i corsi di scuola vela Squadra Optimist Dopo il trionfo della squadra Fraglia vela Riva al Trofeo Optimist d’Argento-3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport disputato a Torbole, in cui per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il Trofeo Optimist d’Argento con la ...

Vela - Kieler Woche 2018 : buon inizio per le coppie del 470. Ilaria Paternoster e Sveva Carraro sono quinte : sono iniziate oggi le regate della Kieler Woche, la settimana che celebra la città tedesca di Kiel all’insegna di feste, concerti e soprattutto competizioni velistiche. Quest’oggi sono scese in acqua le classi olimpiche, che si contenderanno il celebre trofeo nei prossimi giorni, in una sorta di prova generale in vista dei Mondiali di Aarhus di inizio agosto. Nella classe 470 hanno cominciato con un terzo e un ottavo posto Giacomo ...

Problemi (comuni) alla schiena e l’inizio di un’amicizia - Kerr sVela : “le congratulazioni più belle? Quelle di Tiger Woods” : Steve Kerr ha svelato di aver ricevuto circa 70 messaggi di congratulazioni dopo la vittoria nelle Finals NBA: il messaggio più apprezzato però è stato quello di Tiger Woods Oltre ad aver vinto da giocatore nei Bulls di Michael Jordan, Steve Kerr ha avuto il merito e la fortuna di aver vinto addirittura 3 anelli da allenatore, contribuendo in maniera decisiva alla creazione dei Golden State Warriors che ad oggi dominano la lega. Al termine ...