Val Ferret - ecco perché è considerata a rischio frane - : La frana che il 6 agosto ha provocato la morte di due persone non poteva essere prevista. Ma la zona è messa sempre più a rischio dal veloce ritiro dei ghiacciai, che lasciano cumuli di detriti di ...

Frana Courmayeur - in un video gli ultimi istanti della coppia milanese morta in Val Ferret : Quattordici secondi girati con lo smartphone da due ragazzi lombardi riusciti a fuggire dell'auto bloccata. Saranno sentiti dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves

Sono due le vittime della frana in Val Ferret : Roma, 7 ago., askanews, - E' stato confermato il ritrovamento di una seconda vittima della frana nella Val Ferret . Si tratta della moglie di Vincenzo Mattioli, 71 anni, di Milano, morto nella sua auto ...

Frana in Val Ferret - due morti. Evacuata la zona affollata di turisti : Trovato il corpo della seconda vittima: è la moglie di Vincenzo Mattioli, morto nella sua auto travolta da massi e fango

Frana in Val Ferret - centinaia di evacuati. Morti moglie e marito : Frana in Val Ferret , centinaia di evacuati. Morti moglie e marito Dopo quello del 61enne di Milano, è stato trovato anche il corpo senza vita della moglie dispersa. L'auto della coppia è stata travolta da fango e detriti. Sono circa 200 le persone bloccate Parole chiave: ...

Maltempo - disastro in Val Ferret : una frana uccide una coppia nella propria auto - 200 persone in via di evacuazione [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...