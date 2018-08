Vaccini | per Barillari la politica viene prima della scienza ma Casaleggio lo

Milleproroghe : ok del Senato - alla Camera a settembre. Autocertificazione per i Vaccini : Protestano i presidi, che denunciano un 'clima di confusione estrema' e chiedono un incontro urgente al governo per fare chiarezza -

Il Milleproroghe sarà approvato dopo la pausa estiva : resta l'obbligo di autocertificazione per i Vaccini : l'obbligo di autocertificazione dei vaccini per i genitori dei bimbi che devono iscriversi a scuola resterà in vigore per un altro anno. Il decreto Milleproroghe - dove è contenuta la norma che fa slittare di un anno la presentazione dei documenti - infatti, ha ricevuto il via libera del Senato ma sarà approvato definitivamente dalla Camera solo dopo la chiusura estiva del Parlamento. I lavori riprenderanno l'11 settembre, ...

Vaccini - salute pubblica in cambio di voti per Grillo e Salvini : La scienza è sconfessata dal potere politico e il potere politico rende norma quello che è popolare. Non c'è motivo di dubitare che anche le famose invettive del blog contro le mammografie potranno ...

Rai - grandi opere e Vaccini : i dossier che dividono : vaccini, grandi opere e manovra finanziaria . Sono questi alcuni dei temi che nelle ultime settimane hanno dominato il dibattito politico nazionale. Temi che, a due mesi dalla nascita del governo ...

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...

Vaccini - perché non prendere una posizione chiara - una volta per tutte? : (Foto: Pan American Health Organization/Flickr) Ipotesi a non finire e utilizzo smodato di condizionali: questo è ciò che i giornali negli ultimi giorni sono costretti a inserire nelle pagine di cronaca politica a proposito dell’infinita diatriba sulle vaccinazioni obbligatorie. perché se già da tempo il dibattito è scivolato dal piano scientifico a quello politico, adesso si tratta perlopiù di scontri su questioni burocratiche, mescolate ...

Vaccini a scuola - il caos : le cose da sapere : Gli emendamenti al Milleproroghe prevedono il rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi. Ma il decreto non verrà ...

Vaccini - la lettera di una mamma : «Cari Ministri - perché volete far del male ai bambini più deboli?» : «Cari Ministri, in questa Italia dei grandi cambiamenti, chi ci rimette sono ancora i più deboli, o sbaglio? E i bambini con deficit immunitario, che hanno avuto la sfortuna di avere un cancro e si sono sottoposti a cicli di chemio e radioterapia, o che magari hanno una malattia che non permette loro di vaccinarsi o che, forse, sono semplicemente dei non responder?». Antonella Salimbene, di Casalmaiocco, provincia di Lodi, è una mamma ...

Vaccini - i presidi contro le classi protette per i bimbi a rischio : "Impossibile escludere tra immunodepressi e non vaccinati", denuncia il presidente dell'Associazione nazionale presidi...

Vaccini obbligatori; marini : "non arretreremo"; barberini : "presto una proposta di legge per mantenere in umbria obbligatorietà" : Questo è il nostro unico interesse, siamo e saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica. I sono sicuri, utili, efficaci. Sono un atto di responsabilità verso i nostri ...

Vaccini a scuola : tutto quello che c'è da sapere : Per l'anno scolastico 2018 2019 tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione...

Vaccini - la proposta Grillo : classi protette per i 10 mila bimbi immunodepressi : Fa discutere l’idea della ministra, rischio caos al rientro a scuola. E le Regioni sono pronte ai ricorsi contro il rinvio dell’obbligo

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l'autocertificazione. Regioni sul piede di guerra : È caos sui Vaccini obbligatori per la frequenza a scuola. Cosa succederà a settembre, al rientro nelle aule, lo si capirà solo nei prossimi giorni. Senza l'approvazione definitiva, a questo punto ...

Vaccini - per la scuola potrebbe tornare l'autocertificazione. Regioni sul piede di guerra : Nessuno abbandona la scienza'. Intanto, oltre 22.000 firme per chiedere di 'superare rapidamente l'obbligo vaccinale e le esclusioni dei bambini 0/6 anni dai servizi per la prima infanzia' verranno ...