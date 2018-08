Vaccini | Pd attacca Taverna M5s | “È imbarazzante e pericolosa per i nostri figli”

"Sui Vaccini una pagina infame dal Senato". Il medico Burioni attacca la maggioranza M5S-Lega : "Il Senato ieri sui vaccini ha scritto una pagina infame nella storia della repubblica, mettendo a rischio la salute dei bambini più deboli e indifesi per ingraziarsi la parte più ignorante e oscurantista del paese. Il ministro che tace è surreale. Vergogna. # vaccini ". Lo scrive su twitter il medico Roberto Burioni , professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di ...

Vaccini - medici Uk : “Boom casi morbillo - occhio a vacanze in Italia”. Times attacca M5s-Lega. Ma a Londra obbligo non c’è : Il Times attacca il governo M5s-Lega, accusando i due partiti che definisce “populisti” di essere responsabili dell’aumento dei casi di morbillo nel Regno Unito. Lo spunto nasce dall’allarme lanciato da Public Health England (Phe), l’agenzia esecutiva del ministero della Salute britannico, che ha parlato di “incidente nazionale” in merito all’aumento dei casi. I medici inglesi parlano di contrazioni del morbillo ...