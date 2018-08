Vaccini | insulti contro l’infettivologo Bassetti Si era schierato contro il rinvio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Nuovo caso diverso medici che prendono posizione sulle misure del governo in tema di vaccinazioni. Questa volta a finire sotto attacco èMatteo. All’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è comparso un foglio affisso nel padiglione 9: “Fattele tu le 7 vaccine“, riportava la scritta insieme ad alcunilegati sull’aspetto fisico del direttore della Clinica di infettivologia. L’ipotesi, dunque, è che il primario sia stato bersagliato proprio per le sue posizioni sul tema dei. Nei giorni scorsi, secondo l’agenzia Adnkronos,si eraapertamenteildell’obbligo delle vaccinazioni per l’iscrizione dei bambini a scuola. Il primario ha prontamente denunciato l’accaduto. Il presidente dell’Ordine dei medici di Udine, Maurizio Rocco, ha espresso vicinanza e solidarietà al ...