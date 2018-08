ilfattoquotidiano

: Vaccini, Fraccaro su Barillari (M5s): “Politica non si metta in contrasto con la scienza. Vaccinare i bambini è imp… - erregi69 : Vaccini, Fraccaro su Barillari (M5s): “Politica non si metta in contrasto con la scienza. Vaccinare i bambini è imp… - Cascavel47 : Vaccini, Fraccaro su Barillari (M5s): “Politica non si metta in contrasto con la scienza” - VinoCalcagno : RT @mezza_parola: #news Vaccini, Fraccaro: “Contrari all'obbligo, vogliamo puntare su raccomandazione” di Giornale di Sicilia -

(Di martedì 7 agosto 2018) “? Noi non vogliamo puntare sull’obbligo, ma sulla raccomandazione e sulla informazione. Quindi, vaccinate i vostri bambini, perché isono importanti, ma non vogliamo essere quel governo che ti impone di fare le cose”. Sono le parole del ministro per per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo, ospite di Omnibus (La7). Il politico si esprime sul discusso post pubblicato su Facebook dal consigliere M5s della Regione Lazio, Davide, secondo cui “la politica viene prima della scienza”.prende le distanze: “Quello che non deve fare la politica è mettersi in contrapposizione con la scienza. Ma politica e scienza, scelte politiche e analisi scientifiche non sono assolutamente incompatibili: la politica dovrà indicare la strada per raggiungere l’obiettivo indicato, soprattutto in questi ...