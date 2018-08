Vaccini | dissenso nel M5S Barillari | ' La politica prima della scienza' Casaleggio | ' La

Vaccini : su rinvio obbligo - dissenso nel m5s. Ordine dei medici contrario : Dopo la senatrice Elena Fattori e il deputato Giorgio Trizzino schierati contro la norma, interviene anche la ministra Grillo per assicurare che 'nessun passo indietro si intende fare sull'obbligo e ...

Vaccini - slitta l'obbligo per la scuola ma nel M5s c'è dissenso | Trizzino : "Ho visto bimbi morire" : Ok al rinvio per scuole dell'infanzia e nidi, ma la polemica non si ferma dopo il messaggio pubblicato dal direttore sanitario all'Ospedale dei Bambini di Palermo

Monta il dissenso M5S sui Vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.--'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...