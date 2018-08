Vaccini | contro Burioni un fotomontaggio che lo ritrae ' ostaggio' delle BR

Vaccini - presidi e Regioni contro le classi ‘protette’ volute da Grillo. FI : “È ritorno al nazismo” : E' polemica per la proposta della ministra Giulia Grillo di prevedere calssi 'dedicate' per bimbi immunodepressi. Licia Ronzulli attacca: "Governo irresponsabile pensa a classi quarantena o a classi di segregazione di tipo nazista".Continua a leggere

Vaccini - l'appello contro lo stop all'obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Vaccini - l'appello contro lo stop all'obbligo : "Proteggete i nostri bambini" : Roberta Amatelli non è solo una insegnante di Casale Monferrato, non è soltanto la portavoce di una delle petizioni che...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui Vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Vaccini - Rizzotti (FI) contro il governo : “Si vergogni - non si gioca su salute dei bambini”. Standing ovation dei senatori Pd : Duro attacco contro il governo e la maggioranza M5s-Lega della senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, che si è scagliata, durante il dibattito sul Milleproroghe, contro l’esecutivo per l’approvazione dell’emendamento, presentato da Lega e M5s, che rinvia al 2019 l’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanzia. “Vi dovete vergognare, non si gioca con la salute dei bambini”, ha ...

Vaccini - scontro al Senato tra Casellati e gruppo Pd sul verbale e sui tempi : “Non siamo a scuola” - “Forse dovreste andarci” : scontro al Senato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberta Casellati e gli eletti del Pd a Palazzo Madama. Tutto è avvenuto in apertura della seduta sulla discussione del decreto Milleproroghe, quando il Partito Democratico ha chiesto di poter esporre il proprio parere contrario rispetto all’approvazione del verbale della seduta precedente. Ovvero, quella in cui l’Aula aveva approvato l’emendamento al decreto Milleproroghe, ...

Vaccini - in Senato Pd contro il rinvio : "Una norma orrenda" - : Continua la discussione a Palazzo Madama sugli emendamenti che fanno slittare l'obbligo vaccinale. Il Pd protesta e lancia una petizione online. Intanto a Rimini il Tribunale ha deciso : il figlio di ...

Vaccini - Regioni contro il governo : "Pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini, Regioni contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle ...

Scintille in Aula - proteste del Pd in Senato contro il rinvio dell'obbligo di Vaccini : Presidente Regione Marini: regione Umbria manterrà l'obbligo "I vaccini sono una conquista della ricerca scientifica, dell'avanzamento della scienza medica, avere le vaccinazioni pubbliche e gratuite ...

Vaccini : Pd lancia petizione on line contro rinvio obbligo : Il Pd lancia una petizione online contro il rinvio dell'obbligo al 2019 per l'accesso a scuole dell'infanzia e nidi, deciso dal governo. "Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui vaccini, mettendosi contro il parere unanime dei medici che hanno valutato come una priorità quella dell'obbligo scolastico per ...

Vaccini - arriva la petizione del Pd contro il rinvio dell’obbligo : “Si combattono le malattie - non la scienza” : Il Partito Democratico lancia una petizione contro il rinvio dell'obbligo vaccinale. "Io non rinvio", è lo slogan - rilanciato anche come hashtag - della campagna che si può sottoscrivere online o alle feste dell'unità. "Non si combatte la scienza, si combattono le malattie", affermano i vertici del Pd lanciando l'iniziativa.Continua a leggere

Vaccini - contro Burioni attacco su Twitter : fotomontaggio con la bandiera delle BR : Dopo l'invettiva da parte della mamma "no-vax", arriva un nuovo attacco, questa volta via web, al virologo Roberto Burioni. Sull'account Twitter di Samuele Rizzo è stato pubblicato un fotomontaggio ...

Vaccini - è ancora scontro. Ministro Grillo : "Allo studio ddl con obbligo flessibile" : ... Fnomceo, è arrivato un appello: " Sulle vaccinazioni lanciamo un appello al Parlamento, perché, nelle sue decisioni, rispetti sempre la scienza e metta il Ministro della Salute, Giulia Grillo, nelle ...

Vaccini - Regioni contro il governo : <br>"pronte a ricorrere alla Consulta" : Sui Vaccini, Regioni contro il governo. Sul rinvio dell’obbligo vaccinale all’anno prossimo per l’iscrizione e la frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia, il Piemonte avverte il Ministero della Salute che le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta. "La proroga dell’obbligo vaccinale è un passo indietro" dice Antonio Saitta, assessore alla Sanità della regione Piemonte e coordinatore della Commissione Salute della conferenza delle ...