Vaccini | Casaleggio | la linea M5s è portata avanti dal ministro Grillo

Vaccini - Barillari - M5S - : "Politica prima di scienza". Casaleggio lo smentisce : I politici - scrive il pentastellato - devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come ...

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Vaccini - Barillari(M5S) : "Politica prima di scienza". Casaleggio lo smentisce : Le parole del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari agitano e non poco il Movimento Cinque Stelle. Lo scontro adesso si sposta sul fronte interno. Il grillino (primo firmatario della proposta di legge sui Vaccini) su Facebook ha pubblicato un lungo post in cui in sintesi sotiene che le ragioni della politica debbano prevalere su quelle della scienza: "La politica viene prima della scienza. I politici - scrive il pentastellato - devono ...