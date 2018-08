Vaccini | Burioni | “Non ho paura delle minacce dei no vax”

Vaccini - contro Burioni un fotomontaggio che lo ritrae 'ostaggio' delle BR : Non si fermano gli insulti e le minacce a Roberto Burioni, noto virologo che da sempre sostiene - talvolta anche con un linguaggio colorito - l'importanza dei Vaccini. [VIDEO] Dopo l'invettiva della mamma no-vax che gli augurava di affogare su Twitter è comparso, nelle scorse ore, un fotomontaggio in stile Br davvero di pessimo gusto. Il Partito democratico, che ha subito dimostrato comprensione e solidarieta' nei confronti di Burioni, ha ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui Vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Vaccini : No Vax postano foto di Burioni prigioniero Br; lui ironico - "sempre più in alto" : I No Vax hanno diffuso sul web un'immagine realizzata col photoshop dell'immunologo Roberto Burioni imbavagliato e prigioniero delle Brigate Rosse e l'accusa di essere pagato dalla casa farmaceutica Gsk. Lo stesso Burioni ha ritwittato la fotografia, e ha replicato con l'ironia che gli è propria: "sempre più in alto (mai preso un centesimo da GSK)". Solidarietà ...

Vaccini - è scontro sui social Burioni alla ministra Grillo : «Sbranata al primo morto» E la mamma no-vax : «Affoga» : Invettiva online - con l’auspicio di vederlo affogare - da parte di una mamma contraria ai Vaccini nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni

Vaccini - mamma no-vax a Burioni : 'Spero affoghi'. Lui : 'Squadrismo' - : Post con minacce su Facebook contro il virologo, da sempre in prima linea per la campagna pro-Vaccini: "So dove vai al mare". Sull'attacco, che potrebbe costare una denuncia alla donna, vigila la ...