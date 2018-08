Vaccini | Barillari | M5S | | Politica prima di scienza Casaleggio lo smentisce

Vaccini - dissenso nel M5S. Barillari : 'La politica prima della scienza'. Casaleggio : 'La linea è quella del ministro Grillo' : I politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi'. Il ...

Vaccini - Barillari : “La politica viene prima della scienza”. Il M5s : “Prendiamo le distanze”. Il Pd : “Frasi inquietanti” : Aveva detto che “la politica viene prima della scienza” e che “la scienza deve essere democratica e quindi deve ascoltare tutti”. Ma il consigliere regionale dei Cinquestelle Davide Barillari non rappresenta il suo movimento. A scriverlo, nero su bianco, è lo stesso M5s con poche righe sul Blog delle Stelle: “Il M5s prende totalmente le distanze dalle dichiarazioni del consigliere regionale del Lazio Davide ...

