Vaccini | Barillari | M5S | | ' La politica prima della scienza' Ma Casaleggio | ' La linea è

Vaccini - Fraccaro su Barillari (M5s) : “Politica non si metta in contrasto con la scienza” : “Vaccini? Noi non vogliamo puntare sull’obbligo, ma sulla raccomandazione e sulla informazione. Quindi, vaccinate i vostri bambini, perché i Vaccini sono importanti, ma non vogliamo essere quel governo che ti impone di fare le cose”. Sono le parole del ministro per per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, ospite di Omnibus (La7). Il politico si esprime sul discusso post pubblicato su Facebook ...