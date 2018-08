Vacanze italiane per Di Caprio e McConaughey | le star di Hollywood all' Anema e Core di

Vacanze italiane per 80 su 100 : Saranno Vacanze estive per il 57% degli italiani pari a 34,5 milioni di persone. Il giro di affari stimato è

“Presto!”. Terrore in piscina - un altro caso nelle Vacanze italiane. Cosa è successo : Un drammatico incidente che ha richiamato subito alla mente un altro, terribile, andato in scena negli scorsi giorni, dalle dinamiche molto simili e altrettanto agghiaccianti. Un caso, l’ennesimo, che spaventa le tante famiglie di italiani che in questi giorni si trovano ad affrontare le vacanze per combattere il caldo insostenibile che si è registrato un po’ ovunque, con temperature ben al di sopra dei trenta gradi. Proprio ...

Vacanze italiane per 80 italiani su 100 : 21.13 Vacanze italiane per 80 italiani su 100 Vacanze estive per il 57% degli italiani, 34,5 milioni di persone, per un giro di affari di 24,1 miliardi (+9.5%). I dati Federalberghi prevedono nel 2018 un incremento dello 0,5% sul 2017. In crescita anche i connazionali che scelgono l'Italia per le ferie (l'80,2%, contro il 78,6% del 2017) e soprattutto quanti andranno in ferie a settembre (19,5% di presenze, il 12,4% nel 2017). Durata media ...

Vacanze italiane per Beyoncé e Jay-Z - a Capri con il mega yacht : Beyoncé e Jay-Z, la coppia più amata della scena pop internazionale, hanno scelto ancora l'Italia per le proprie Vacanze e ora sono a Capri. La pop star e il rapper, insieme ai loro tre figli, hanno goduto le bellezze nostrane...

Vacanze italiane per Sarah Jessica Parker - Sex and the city a Portofino : Decisamente meno glam di Carrie Bradshaw, il personaggio che l'ha resa famosa in tutto il mondo nella serie di successo in cui ha recitato, ma pur sempre una donna affascinante. La Parker ha mostrato ...