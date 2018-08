Vacanze e dignità. L’ultimo giorno d’estate in Parlamento è una festa mesta : Roma. “Il Senato approva”, dice la presidente Elisabetta Casellati, e il decreto dignità, in un lampo è legge. Brindisi di governo, in una stanzetta al piano terra di Palazzo Madama: Giuseppe Conte, Danilo Toninelli, e ovviamente Luigi Di Maio che preso dall’emozione – “è una giornata storica”, sarà