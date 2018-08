Va dal parrucchiere | ne esce con un ictus e una paralisi Il dramma di Adele

Ictus dopo il trattamento ai capelli dal parrucchiere : chiede 1 milione di danni : ... avvocato specializzato in trattamenti estetici - non sono fatti inauditi, ci sono già stati alcuni casi analoghi in giro per il mondo. La causa intentata da Adele dovrà servire anche a far sì che il ...

Lecce - denunciati e sospesi 9 dipendenti comunali. Andavano alle slot e dal parrucchiere in orario di lavoro : Pizzicati al mercato, dal parrucchiere e addirittura mentre giocavano alle slot machine. Tutto in orario di lavoro. Nove dipendenti in servizio al Comune di Lecce e nella Lupiae Servizi Spa, società ‘in house’ dello stesso ente, sono stati interdetti dall’esercizio del pubblico ufficio al termine di indagini della Guardia di Finanza sull’assenteismo dal posto di lavoro. I finanzieri hanno estrapolato oltre 4mila riprese video e ...

Giulia De Lellis new look. E dal parrucchiere incontra l'amica Valeria Marini : Mente continua il giallo del suo riavvicinamento all'ex fidanzato, conosciuto a 'Uomini e donne', Andrea Damante, Giulia De Lellis si fa coccolare dal suo parrucchiere dove incontra anche l'amica ...

Valeria Marini - crisi di fame dal parrucchiere : divora un gelato mentre fa la piega : ROMA ? Anche dal parrucchiere Valeria Marini non rinuncia alle sue comodità. La showgirl, che ha anche partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è stata sorpresa...