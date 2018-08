Va al concerto della figlia per farle una sorpresa ma accade la tragedia È successo

Livorno : uomo ha un infarto e muore assistendo a sorpresa al concerto della figlia : Martina Salsedo ha scoperto durante l'esibizione che suo padre aveva avuto un grave malore. Era tra il pubblico, a sorpresa.Continua a leggere

Beyoncé ha rivelato quale è stato il suo concerto del cuore della leg europea dell’OTRII : Sarà l'Italia? The post Beyoncé ha rivelato quale è stato il suo concerto del cuore della leg europea dell’OTRII appeared first on News Mtv Italia.

concerto dei Pooh su Canale5 il 4 agosto - l’Ultima Notte Insieme raccoglie le emozioni della reunion : Il Concerto dei Pooh su Canale5 ci porta indietro nel tempo fino al 2016, quando lo storico gruppo sorto a Bologna 50 anni prima ha deciso di tornare sul palco per un tour conclusivo con il quale hanno voluto mettere la parola fine al progetto del gruppo. La location è quella dello Stadio San Siro, la grande arena della musica, nel quale Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian, Stefano D'Orazio e Dodi Battaglia hanno voluto salutare il ...

Rossi-Bezziccheri in concerto a Pieve a Elici : appuntamento del Festival di Musica da camera della Versilia : Ha collaborato a spettacoli teatrali con Alessandro Baricco, Stefano Benni, Ascanio Celestini. Con l'attrice Licia Maglietta si è dedicato al progetto Casa Schumann, riscuotendo un grande successo al ...

Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift : Genitori orgogliosi The post Ryan Reynolds e Blake Lively sono impazziti sentendo la voce della figlia al concerto di Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Notte della Taranta - sarà la popstar LP la super ospite del concertone : sarà la popstar LP, la cantautrice italoamericana Laura Pergolozzi, la super ospite del Concertone della Notte della Taranta, in programma a Melpignano , Lecce, il prossimo 25 agosto. L'annuncio è ...

Laura Pausini - tutti entusiasti per il concerto ma non per il look. La risposta della cantante - però - zittisce tutti : E Laura Pausini conquista il Circo Massimo. Non che non ce l’aspettassimo: la cantante romagnola ha da anni un seguito incredibile e ogni suo concerto finisce con il tutto esaurito. Lo spettacolo romano da cui è partito il “Fatti Sentire World Wide Tour” in particolare, è cominciato con una frecciatina a Beyoncé che è subito finita sulla bocca di tutti. È notizia recente che il Mibact abbia rifiutato la proposta della ...

«Beyoncé mi fai una pip...». Giallo sul video della Pausini al concerto : Qualcuno le giudica parole offensive, altri ci scherzano sopra. C'è addirittura chi non ci crede: 'è un fake', dice. Fatto sta che il video della Pausini, vero o falso che sia, che canta 'Beyoncé mi ...

Laura Pausini - concerto Circo Massimo Roma/ Polemiche per gli outfit : la replica della cantante : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo di Roma. Scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:15:00 GMT)

LAURA PAUSINI - concerto AL CIRCO MASSIMO DI ROMA/ Gli ospiti di entrambe le date e le emozioni della cantante : LAURA PAUSINI, in CONCERTO al CIRCO MASSIMO di ROMA il 21 e 22 luglio del 2018: ecco tutti gli ospiti di entrambe le date che calcheranno il palcosceno, le informazioni del tour.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Ben Harper torna a Roma : il 21 ottobre in concerto all'Auditorium Parco della Musica : Ben Harper torna in Italia e il prossimo 27 ottobre salirà sul palco della sala Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica. I biglietti si potranno acquistare - come fa sapere Musica per Roma - ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città CERVO : MARTEDÌ 17 LUGLIO NELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IL concerto DI GIORGIO ... : Diversamente Festival: È attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d'Oro di CERVO, presente a tutti gli spettacoli. A partire dalle 20.30 e per tutta la durata del ...

Coming out al concerto di Harry Styles con l’aiuto della folla - la madre ringrazia : video dal concerto : Confermando la sua vocazione ad essere icona gay e supporter dei movimenti LGBTQ, Harry Styles ha aiutato una fan a fare Coming out durante uno degli ultimi concerti del suo tour mondiale. L'ex One Direction ha invitato la giovane Grace a salire sul palco durante il suo concerto dell'11 luglio scorso in California, attirato dal cartello che recitava una promessa: "Farò Coming out con i miei grazie a te". Incuriosito da quell'intenzione ...

Festival Como Città della Musica - prove aperte dei "100 Cellos" in vista del concerto in Arena : «L'ensemble ha già totalizzato una ventina di spettacoli ed è stato formato nel 2012 ha detto il musicista e compositore di fama mondiale Giovanni Sollima Comprende di tutto, da gente che si è ...