Uva Spina : coltivazione e proprietà : Uva Spina, dalla famiglia delle Grossulariacee, genere Ribes, una pianta che ha si le bacche come i il Ribes per come lo conosciamo noi, ma molto più grandi, e con sapore differente. La conosciamo per le golosità che vi si possono cucinare, ma anche come base di marmellate e confetture. E’ una pianta interessante anche per il suo essere pianta, ma se ci interessano solo i frutti, dell’Uva Spina, allora il periodo per avvicinarla è ...