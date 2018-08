Uva Spina | coltivazione e proprietà

ideegreen

(Di martedì 7 agosto 2018) Uva, dalla famiglia delle Grossulariacee, genere Ribes, una pianta che ha si le bacche come i il Ribes per come lo conosciamo noi, ma molto più grandi, e con sapore differente. La conosciamo per le golosità che vi si possono cucinare, ma anche come base di marmellate e confetture. E’ una pianta interessante anche per il suo essere pianta, ma se ci interessano solo i frutti, dell’Uva, allora il periodo per avvicinarla è quello tra giugno e agosto. Quindi, ci siamo. (altro…) UvaIdee Green.