Usa | strategia in due mosse contro l' Iran

Prime Day - per essere il primo al mondo Amazon Usa una strategia commerciale vecchia come il cucco : Proprio in occasione del Prime Day, lui, Jeff Bezos, il boss e il fondatore di Amazon è diventato anche l’uomo più ricco degli Usa, con un patrimonio personale di 150 miliardi di dollari. Per Amazon un giorno speciale, ma non molto differente da tutti gli altri, un giorno in cui nuovamente si è parlato di loro, della più grande azienda di e-commerce al mondo, certamente quella di maggiore successo, un gruppo diversificato e in continua crescita, ...