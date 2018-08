Usa | le riforme di Trump non servono a niente

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 agosto 2018) Donald, il presidente americano più anomalo di tutta la storia americana, è riuscito finalmente quest’anno a realizzare il suo sogno più alto, dopo, ovviamente, quello di entrare da padrone nella Casa Bianca: dimostrare al mondo intero cosa può e deve fare chi dispone di tutto quel potere, di tutti quei soldi e di tutta quella forza. Giocare le sue mosse più azzardate suggerite dalla sua ansia di onnipotenza era il suo sogno ed è quello che ha cercato di fare fin dal primo giorno che ha avuto pieni poteri. Ricordate il suo primo ordine esecutivo? “Tutti possono entrare negli Usa, meno quelli che dico io” (ho tradotto qui in italiano corrente il suo pensiero, non la sua parola), ma tutti hanno immediatamente capito, anche da lontano, chi era il personaggio. Che non si è minimamente scomposto quando qualche giudice federale gli ha fatto notare che certi suoi poteri li può esercitare ...