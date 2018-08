Usa - i social cancellano i post del complottista Alex Jones : Facebook sospende l'account, Apple rimuove dalle sue app le trasmissioni del sito Infowars, YouTube chiude il canale: "Incita all'odio e alla violenza"

Minacce via social a Mattarella : esclUsa la pista degli account russi : Prende una piega del tutto inaspettata l'indagine aperta dalla Procura di Roma in riferimento agli attacchi condotti attraverso i social media nei confronti del Presidente Mattarella. Alessandro Pansa, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ha riferito che non sarebbe stato individuato nessun nesso tra le Minacce nei confronti del Capo dello Stato ed eventuali account russi. Il sospetto iniziale degli inquirenti ...

Alessio Bernabei : «Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di Usarli nella vita» : Anticipato dal frizzante singolo “Ti ricordi di me?”, esce il 7 settembre “Senza filtri”, il nuovo album di Alessio Bernabei. Un’immagine nuova e un’evoluzione musicale sono le basi di questo nuovo progetto che arriva dopo il successo del primo album da solista del 2016 “Noi siamo infinito”, certificato Oro per le vendite. “Non uso filtri sulle mie immagini sui social così come non sono capace di usarli nella vita” –racconta Alessio – “volevo ...

Facebook - prima caUsa contro il social network dopo il tonfo in Borsa - : Un azionista accusa Zuckerberg e il chief financial officer di comunicazioni fuorvianti sul rallentamento della crescita dei ricavi, il calo dei margini operativi e quello degli utenti attivi. Giovedì ...

«La migliore decisione della mia vita è stata non Usare i social media» : Lo ha detto l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, dicendo che il modo migliore per non lasciarsi distrarre o ferire sia ignorare quel mondo The post «La migliore decisione della mia vita è stata non usare i social media» appeared first on Il Post.

Germania - meno ore di lavoro - ma niente social né paUsa pranzo : Lo stesso stipendio, lavorando due ore in meno. È la proposta che ha fatto ai suoi dipendenti Günter Dillig, amministratore delegato dell’azienda Jobroller, che si occupa di inserimento nel mondo del lavoro con una piattaforma online e che ha sede a Straubing, in Baviera. In cambio, i lavoratori devono accettare due regole: rinunciare alla pausa pranzo (sostituita da una, brevissima, per bere un caffè al volo) e mantenere il cellulare spento (e, ...

Ariana Grande : una paUsa dai social network per la cantante : La cantante Ariana Grande si prende una pausa dai social network Ariana Grande, idolo delle ragazze di tutto il mondo, ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dei social network. Una pausa soprattutto da Instagram e da Twitter, come ha scritto la stessa cantante con un tweet sul suo profilo ufficiale. Pare che Ariana […] L'articolo Ariana Grande: una pausa dai social network per la cantante proviene da Gossip e Tv.

Ariana Grande prenderà una paUsa dai social - dopo che il fidanzato ha cancellato tutto da Instagram : Ma continuerà a postare su Snapchat The post Ariana Grande prenderà una pausa dai social, dopo che il fidanzato ha cancellato tutto da Instagram appeared first on News Mtv Italia.

F1 - Hamilton e quell’attacco social a Rosberg e Damon Hill : “non importa quali parole Usate per provare a indebolirmi…” [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha affidato ad una Instagram story il suo pensiero sul commento tecnico di Sky Sports UK della Gp di Germania Un attacco duro e diretto, mascherato da un filo di ironia che non guasta. Lewis Hamilton ha lanciato una frecciatina ai commentatori di Sky Sports UK, sottolineando all’interno della propria Instagram story il proprio disappunto per non aver sentito nemmeno una parola positiva nei suoi confronti. Una ...

Disturbo da deficit dell’attenzione : il rischio aumenta negli adolescenti che abUsano di chat - social e video online : I nuovi strumenti digitali come applicazioni di messaggistica usate per chattare, social network ma anche video in streaming, musica digitale e in generale strumenti di comunicazione fanno parte delle nostre vite, sono ormai accessibili attraverso lo smartphone e pur essendo spesso molto utili, è inevitabile che catalizzino la nostra attenzione per diverse ore al giorno. Non è un caso se negli ultimi anni si parla sempre più spesso di vere e ...