Usa | California nella morsa del più grande incendio nella storia dello Stato | due morti e

California - in corso il più grande incendio della storia dello stato Usa : due morti : È ancora allarme incendi nello stato della California. Due fronti di fuoco si sono uniti diventando quello che le autorità definiscono il rogo più grande nella storia dello stato americano. “Siamo alla mercé del vento”, ha riconosciuto il capitano Thanh Nguyen, portavoce di CalFire – l’agenzia antincendio americana – nella contea di Lake. L’incendio – ribattezzato Mendocino Complex – è sotto controllo ...

Usa - continua l’emergenza incendi in California : evacuate 10.000 persone : Gli incendi continuano a minacciare la California: circa 10.000 persone sono state evacuate nell’area di Mendocino County non lontano da Redding, la zone colpita dall’incendio Carr Fire che ha gia’ causato sei morti e almeno 7 dispersi. Ma le fiamme sono in tutta California, dove si contato circa 13 incendi. L'articolo Usa, continua l’emergenza incendi in California: evacuate 10.000 persone sembra essere il primo su Meteo ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

California - incendi devastano la Sierra Nevada : chiUsa la Yosemite Valley : La Yosemite Valley, il cuore scenico del parco nazionale Yosemite della California, è stata chiusa il 24 luglio fino a domenica, durante il periodo culminante della stagione turistica, a causa dl fumo provocato dagli incendi che hanno devastato la Sierra Nevada L'articolo California, incendi devastano la Sierra Nevada: chiusa la Yosemite Valley proviene da Il Fatto Quotidiano.

Usa - grande incendio in California : 8.00 Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne della California del nord e minaccia circa 700 case. Le fiamme, partite sabato scorso a circa 160 chilometri a nord-est di San Francisco e alimentate da forti venti, sono arrivate a coprire una superficie di circa 243 chilometri quadrati. A circa 300 persone è stato chiesto di lasciare le loro abitazioni. Al momento non sono stati segnalati feriti.

Usa : giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : 2 Il giudice distrettuale di San Diego California, ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine 26 giugno nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha ...

