UNIVERSITA' L' AQUILA | AD INGEGNERIA NUOVO CORSO IN MECCATRONICA

Università e Meteorologia : a L’Aquila la prima laurea in “Scienza e tecnologia dell’atmosfera” : Parte la prima laurea in Scienza e tecnologia dell’atmosfera. Cetemps-Università dell’Aquila ha infatti annunciato l’accreditamento ufficiale, da parte del Miur, della prima laurea magistrale interateneo e internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla Scienza e tecnologia dell’atmosfera. La laurea magistrale LMAST-Atmospheric Science and Technology nasce dalla collaborazione tra l’Università ...